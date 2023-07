Il murale dei ragazzi L’opera realizzata grazie al progetto giovani

Grazie a Idee in Movimento (progetto che coinvolge gruppi di ragazzi della provincia di Grosseto e finalizzato al contrasto del disagio giovanile) ad Arcidosso è stato realizzato un murale, dal titolo "Il Futuro è ora" su una parete del Parco Donatori del sangue. A realizzarlo un gruppo di ragazzi della zona che guidati da animatori e 2 artisti, Michele Guidarini e Marco Milaneschi, si sono cimentati nell’opera. Al taglio del nastro è stato presente il primo cittadino di Arcidosso, Jacopo Marini e Cecilia Buggiani, consigliere della provincia di Grosseto che ha seguito il progetto, oltre che rappresentanti della cooperativa Il Quadrifoglio (partner del progetto). "Idee in Movimento" è un progetto che è partito a dicembre del 2022, coinvolge gruppi di ragazzi della provincia di Grosseto ed è finalizzato al contrasto del disagio giovanile. Il progetto è arrivato secondo nella classifica nazionale di Upi (Unione Province Italiane) ottenendo un finanziamento di 50mila euro. Realizzato dalla Provincia di Grosseto, il progetto ha previsto un partenariato composto di 5 attori sociali del territorio che sono Uisp Grosseto, associazione l’Altra Città, Uscita di Sicurezza, Uisp Comitato territoriale Grosseto, Il Quadrifoglio Gruppo Cooperativo che ha sede ad Arcidosso. Un gruppo di ragazzi è stato impegnato nel recupero di luoghi degradati attraverso la street art, con la realizzazione di un murale ad Arcidosso e uno a Ribolla. Altri tre gruppi di ragazzi ad Orbetello, Grosseto e Arcidosso, sono stati coinvolti nell’avvio del baskin, ovvero una forma inclusiva di basket che mette insieme persone disabili e non. Contemporaneamente all’inaugurazione del murale, nel campo da basket 3Vs3 di Arcidosso si è svolta una dimostrazione del baskin. Sono stati coinvolti altri attori sociali come AIPD Grosseto, Ironmamme, Skeep, Uici, Fondazione Il Sole, Xfragile Arcidosso Boars, Gea Basketball, Basket 2000 e pallacanestro Costa d’Argento.