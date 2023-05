Il Motoraduno più forte del maltempo

Il Motoraduno delle Frittelle è andato bene nonostante il maltempo. Il tendone allestito in piazza Garibaldi dal Moto Club di Castel del Piano ha accolto partecipanti, soci e simpatizzanti. Il concerto di Fausto Leali, inizialmente programmato all’aperto, ha avuto luogo all’interno dell discoteca Volume dove si è registrata una massiccia presenza di appassionati della sua musica. "Anche le mattinate di venerdì e sabato – raccontano gli organizzatori – sotto gli ombrellini colorati e le pettorine luccicanti, hanno registrato un buon successo. In questo caso protagonisti gli alunni e le alunne delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Vannini Lazzaretti diretto dal dottor Giovanni Raimondi. Gli studenti hanno anche assistito al convegno sull’educazione stradale, organizzato dal nostro Moto Club". Poi gli organizzatori spiegano: "I ragazzi e le ragazze condotti dai propri insegnanti si sono alternati tra le varie postazioni dove Polizia stradale, Vigili del fuoco, Misericordia, Formula guida sicura, Amiata ebike hanno spiegato e ribadito le giuste regole da seguire sulla strada. Con i giovani studenti il prossimo appuntamento sarà al di fuori della direzione didattica, in via di Montagna,1, quando saranno inaugurate le due opere in ceramica realizzate dagli alunni e dalle alunne della scuola primaria, che hanno partecipato al concorso di disegno sull’educazione stradale e che saranno affisse alla parete esterna d’ingresso della direzione".

Il Motoraduno è stato un evento positivo per il territorio, discrete le presenze nelle strutture alberghiere del territorio di motociclisti e appassionati delle due ruote.