Il Mosaico del Labirinto ritorna a casa E’ di nuovo nella villa romana dei Domizi

È tornato nel sito archeologico della Villa romana dei Domizi Enobarbi all’isola di Giannutri, il Mosaico del Labirinto: era stato distaccato più di 30 anni fa. Dopo "un’opera di recupero importante e delicata durata" molti anni, si spiega dall’ente Parco dell’Arcipelago, le tessere bianche e nere "hanno ritrovato" il loro antico splendore: campeggia al centro del labirinto il mito greco di Teseo che uccide il Minotauro e di lato quello di Arianna che attende il suo eroe impugnando il famoso gomitolo di filo". Il mosaico al momento del ritrovamento si presentava in condizioni di gravissimo degrado e necessitava di un intervento improrogabile di recupero: distaccato per esigenze di tutela nel 1991, finora custodito al Museo archeologico di Firenze, è ora tornato nella sua isola. È stato restaurato in laboratorio, pulito, sanato e integrato delle parti mancanti con tessere ottenute con materiale originale recuperato sull’isola. Per la parte inferiore, perduta "una semplice incisione su una campitura neutra" suggerisce lo schema originale. La posizione attuale non è quella del primo rinvenimento, davanti all’ingresso della villa: per "ragioni di conservazione" è stao posto al chiuso, nel cosiddetto "criptoportico". Il sito archeologico di Giannutri comprende un antico complesso residenziale con scalo marittimo, un tempo quartier generale per la sosta dei velieri e per l’otium, costruito nel I° secolo dopo Cristo dalla potente famiglia dei Domizi Enobarbi di cui Nerone fu un discendente. Dal 2015 è stato riaperto al pubblico con visite guidate, grazie a un accordo tra Parco e Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo.