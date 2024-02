Il mondo del volontariato. Abbi cura di te e del tuo prossimo

Da sempre l’uomo ha l’esigenza di dare una mano al prossimo, sarà questo il successo della nostra specie? Questa è la domanda che ci siamo fatti noi della classe 2°A della scuola "Enrico Fermi" di Capalbio, scoprendo "un mondo" di volontariato.

Andando alla ricerca di informazioni riguardo le organizzazioni no profit che operano nel nostro territorio, abbiamo notato che quello che non manca sono proprio le associazioni, laiche e religiose, che si occupano non solo di assistere i bisognosi e i più fragili, ma portano avanti progetti per i ragazzi, attività mirate a scoprire la storia e le tradizioni del nostro territorio, attività di socializzazione, di recupero di spazi e ambienti.

A Capalbio, paese dove viviamo, operano associazioni a livello nazionale e internazionale: Avis, Croce Rossa, Caritas, Olympe de Gouges, La Racchetta, Il Wwf, insieme ad altre legate a territorio, come Fondazione Capalbio, Associazione Ciotti, Capalbio libri, Capalbio giovani, Ri.Centro, ognuna con una propria specialità: da aiutare un bisognoso all’insegnare ad un gruppo di ragazzi ad attaccare un bottone!

Oltre a trovare informazioni su come operano e su cosa fanno nello specifico, abbiamo intervistato alcuni volontari per capire il vero senso dell’aiutare il prossimo, proprio da chi lo pratica. La nostra professoressa di religione Cristina Franceschini ha portata la sua testimonianza – come tutte le altre volontarie che abbiamo intervistato: Lucia, Elena, Nicoletta, Silvia e Rita, la maestra Riccioni, le "Donne della casetta" – da più di 30 anni è calata in questa realtà.

Tutte sono state concordi nel dire che la vera ricchezza è donare senza voler ricevere, per il puro gusto di aiutare il prossimo. Dice Cristina: "Il volontariato è uno dei possibili segni concreti di uno stile di vita cristiana della persona che forma la propria esistenza a partire da alcuni valori fondamentali quali: la gratuità, il dono, il rispetto della dignità dell’altro, la condivisione e la sobrietà".

La signora Rita Fodde ha ricordato uno dei momenti più difficili e complessi, quello del Covid, dove anche portare la spesa a una persona malata o in difficoltà, è stato un grande aiuto.

Ci hanno fatto capire quanto possiamo essere utili anche con un piccolo gesto quotidiano, non solo facendo parte di associazioni si può aiutare una persona che ha bisogno, ma anche il semplice portare una spesa, parlare con persone anziane, come ricorda Silvia Franci aiuta a preservare la storia del nostro paese, facendoli sentire importanti e ancora utili in una società che spesso tende a perdere la propria memoria.