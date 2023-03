Il mito dei Queen Al Moderno show rock-sinfonico

Un grande show rock sinfonico sulle musiche dei Queen. Al Moderno arriva ‘Queen at the Opera’. Oggi alle 21 si alza il sipario su uno spettacolo davvero straordinario, frutto di un’intuizione del produttore musicale e direttore artistico Simone Scorcelletti, che dal suo esordio nel 2015 ha raccolto standing ovation e sold out ovunque, unendo l’anima rock delle canzoni dei Queen alle suggestioni sinfoniche di un’orchestra.Trenta brani, trenta grandi successi dei Queen, per due ore e mezza di musica, con uno schermo gigante che accompagnerà con luci e immagini, anche in diretta, lo spettacolo. Sul palco si incontrano un’orchestra e una band rock, con le voci di Luca Marconi, Valentina Ferrari, Alessandro Marchi, Luana Fraccalvieri e il soprano lirico Giada Sabellico. "Suoniamo come se fosse musica nostra – racconta Marconi – perché lo scopo del tributo non è ricreare i Queen sul palco. Non ci sono movenze iconiche di Freddie Mercury, per dire, è un omaggio rivisitato in modo del tutto personale. Rispettiamo la composizione delle canzoni, le linee vocali, le melodie, ma a livello emotivo non cerchiamo di ricalcare le loro interpretazioni. Sarebbe assurdo cercare di ripetere qualcosa che ha lasciato un’impronta così forte. Cerchiamo di dare una nostra emozione. E ci sorprende l’entusiasmo con il quale ogni volta ci accompagna il pubblico, composto da generazioni così diverse". Fa parte della magia della grande musica, quella che non ha tempo, che parla a chi quando è uscito ‘A Night at the Opera’ (correva l’anno 1975) c’era, a chi lo ha fatto ascoltare ai propri figli e a quei figli che se ne sono innamorati e continueranno a loro volta a far suonare quelle canzoni, anche con i loro figli. "C’è qualcosa in certe canzoni – dice Marconi – che è difficile spiegare in modo razionale. È un’alchimia magica di emozioni, melodia e parole che ti afferra. Anche se non cogli fino in fondo il senso delle parole oppure il significato armonico di un brano, quelle che provi sono sensazioni trasversali, che ci accomunano. Ai nostri concerti ci sono generazioni diverse e ci sono anche i bambini, che conoscono le canzoni e hanno negli occhi quella magia che solo la musica riesce ad accendere".

Riccardo Bruni