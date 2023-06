Il mistero del cadavere ‘Incastrato da una persona che voleva vendicarsi’

Tutto ruoterebbe intorno alla vendetta di un uomo. E’ questa la versione di Michele Rossi, da tutti conosciuto come "Ape" sul presunto cadavere (o cadaveri) distrutti e sotterrati nel terreno dove abita, nelle campagne di Grosseto, a nord della zona artigianale, in via Giordania. Un "giallo" che ormai da troppe settimane tiene impegnati gli uomini della Procura di Grosseto e che ancora non è stato risolto. Le accuse sarebbero partite da Silvio Agostini, soprannominato "Il Tasso" con il quale "Ape" ha avuto in passato numerosi screzi.

E’ lui che, secondo Rossi, avrebbe raccontato agli inquirenti la storia dei cadaveri distrutti in quel terreno, di cui lo stesso Rossi sarebbe stato l’artefice. Tutto questo per metterlo in cattiva luce. Questa la versione raccontata ieri di Michele Rossi al sostituto procuratore Valeria Lazzarini, che lo ha indagato ormai un mese per distruzione di cadavere, iniziando così una serie di operazioni per cercate scheletri, ad oggi non ancora trovati. Agostini era stato sentito a sommarie informazioni e aveva dichiarato di essere stato lui a proporre ad Ape di distruggere i cadaveri. Michele Rossi si è presentato in Procura insieme al suo legale Livio Sammatrice. Dopo aver raccontato le operazioni di pulizia della zona con il decespugliatore e la messa a dimora di piantine, Ape ha spiegato da cosa sarebbe nata la tensione tra i due. "Il Tasso viveva nel terreno accanto al mio circa due anni fa – ha detto –. Essendo un accumulatore seriale di oggetti, tipo ferrovecchi e copertoni usati, temevo che tutto quel materiale richiamasse l’attenzione della Polizia municipale e che alla fine mi avrebbero allontanato dall’area. Così gli imposi di mettere tutto sul suo furgone e andarsene". Qualche tempo dopo i due si incontrarono in piazza della Vasca a Grosseto e il "Tasso" minacciò Michele Rossi insieme ad altre persone. Lite che fu poi reiterata all’inizio di maggio ancora una volta in strada. E solo dopo, secondo Rossi, Agostini si sarebbe inventato tutto. "Abbiamo ricostruito con chiarezza tutta la vicenda – ha detto l’avvocato Livio Sammatrice – e mi auguro che adesso la Procura faccia quello che avrebbe dovuto già fare da tempo: chiudere il caso. Ci sono state solo delle calunnie che non hanno portato a niente. Adesso la vicenda deve assolutamente finire".