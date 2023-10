"Il mio diario", la Polizia nelle scuole per la cultura della legalità

La Polizia anche per l’anno scolastico 20232024 ha realizzato l’agenda scolastica "Il mio diario", giunta quest’anno alla decima edizione. L’agenda, che accompagnerà gli studenti delle scuole primarie per tutto l’anno scolastico, è stata realizzata come strumento per avvicinare i più giovani alla cultura della legalità, affrontando i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione, dell’educazione stradale, del corretto uso di internet e dei social, del bullismo e del cyberbullismo. Il questore Antonio Mannoni ha voluto consegnare personalmente il diario ed altri gadgets pensati appositamente per la scuola, ai bambini della scuola Primaria di Sticciano, affrontando con parole semplici i temi dell’educazione alla legalità e della pacifica convivenza civile. L’iniziativa ha riscosso l’entusiasmo dei bambini, che hanno posto domande e manifestato curiosità, dimostrando ancora una volta l’importanza che la cultura della legalità parta fin dalla più tenera età.