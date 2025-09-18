Il ministro Giuli: "Dal governo fondi alla cultura cittadina"

"Prometto che tornerò in Maremma, ovviamente per festeggiare". Finisce così il suo discorso il ministro alla Cultura Alessandro Giuli, arrivato in città per fare il punto in vista delle regionali. Insieme al ministro all’hotel Bastiani c’erano gli esponenti di Fratelli d’Italia, la senatrice Simona Petrucci, l’onorevole Fabrizio Rossi ed i candidati alle elezioni regionali Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa, Guendalina Amati e Luca Minucci. Il ministro non ha solo parlato di prossime elezioni, ma ha annunciato contributi sostanziosi (quasi un milione di euro) da parte del governo: 300mila euro per la chiesa di San Pietro, 350mila euro per la valorizzazione della Cavallerizza (con il recupero della piazza bassa del bastione punto di logistica per iniziative culturali e sportive completando l’arena omonima recentemente recuperata con la realizzazione di shopping container attrezzati, servizi igienici accessibili e camerino artisti), altri 250mila euro per il recupero degli spazi dell’ex cinema Marraccini completando così la realizzazione di spazi museali e congressuali.

"La visita a Grosseto del ministro Alessandro Giuli, è un segnale di grande attenzione del governo Meloni verso il nostro territorio e verso il patrimonio culturale della città capoluogo della Maremma – dice Fabrizio Rossi –. Ringrazio personalmente il ministro Giuli e il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Cultura, Alessandro Amorese, per il costante impegno dimostrato verso la nostra comunità. Questo governo non solo tutela, ma valorizza i nostri beni culturali, facendone leve di crescita identitaria, sociale ed economica".

"Siamo felici della visita del ministro – dice Luca Agresti, assessore comunale alla Cultura –. Un incontro che conferma l’ottimo lavoro fatto da tutto il settore grossetano che in questi anni ha fatto rete, promosso un calendario sempre più coordinato e di alto livello e che è rientrato tra le dieci finaliste della Capitale della Cultura 2024. La nostra amministrazione si è occupata del recupero degli spazi, come il ritorno nella storica sede di Palazzo Mazzini per la Chelliana, o la nascita del Museo Luzzetti, della Casa della musica e prossimamente del Museo del buttero ad Alberese. Ho voluto inoltre creare una rete di lavoro per avere un’immagine coordinata dei vari soggetti che compongono il mondo culturale di Grosseto".

Maria Vittoria Gaviano