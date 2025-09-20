Il Mercatino dei Ragazzi. Una giornata dedicata alla solidarietà

Domani Paganico ospiterà una giornata dedicata alla solidarietà, allo sport e alla partecipazione della comunità locale. In piazzetta del Leccio si terrà la 32esima edizione del Mercatino dei Ragazzi, iniziativa benefica organizzata dall’associazione Paganico per la Vita con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico, in collaborazione con la Pro Loco e numerose realtà associative del territorio. L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto al Comitato per la Vita di Grosseto e contribuirà all’acquisto di un apparecchio di teleradiologia, utile per garantire esami a pazienti oncologici allettati a domicilio.

Il programma della giornata si aprirà alle 7.30 con la GRAnocchiaVEL, evento ciclistico gravel non competitivo organizzato dall’ASD Ciclistica Valdombrone insieme alla UISP Comitato di Grosseto e con la partecipazione della Tenuta di Paganico. La partenza è prevista alla francese tra le 8.30 e le 9.00 da piazza della Vittoria. I partecipanti potranno iscriversi il giorno stesso al costo di 30 euro. L’iscrizione comprende ristori, pranzo, docce e assistenza sanitaria. Possono partecipare tutti i tesserati degli enti riconosciuti dalla Consulta, mentre chi ha un certificato medico non agonistico può effettuare solo il percorso corto.

Sono previsti tre itinerari: uno breve di 21 chilometri con 300 metri di dislivello, uno medio di 57 chilometri con 1100 metri di dislivello e uno lungo di 88 chilometri con 1600 metri di dislivello. I percorsi medio e lungo richiedono il download delle tracce GPX dal sito www.valdombrone.com. Obbligatori il casco rigido e il rispetto del codice della strada. La manifestazione seguirà il regolamento UISP di cicloturismo.

Alle 10 si aprirà ufficialmente il Mercatino dei Ragazzi e la Fiera di Beneficenza. A seguire, alle 12.30, il pranzo in piazzetta del Leccio. Il pomeriggio sarà animato da giochi per bambini, musica, karaoke e intrattenimenti per tutte le età.