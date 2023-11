"Il Medioevo e la Repubblica di Massa in Maremma". Oggi la visita guidata in città con Confguide Visita guidata organizzata da ConfGuide Confcommercio per scoprire la storia della Repubblica di Massa di Maremma, dalla sua nascita nel 973 d.C. alla sua ascesa economica nel Medioevo. Monumenti, opere d'arte, mura, miniere e famiglie nobili. Un pomeriggio di storia e bellezza.