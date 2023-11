Il Medio Oriente spiegato da Manciulli

E’ stato un successo l’incontro alla "Badii" con il professor Andrea Manciulli, responsabile delle relazioni internazionali per la fondazione MedOr. Manciulli ha presentato il primo special report dal titolo "Il nemico silente, presenza ed evoluzione della minaccia Jihadista nel Mediterraneo allargato", che ha curato con la Fondazione Med-Or. Il report analizza lo stato attuale delle minacce nello spazio geopolitico del Mediterraneo allargato, che non sono scomparse ma hanno cambiato forma. La mutazione in futuro sarà ancor più rapida ed imprevedibile: proprio per questo occorre elaborare delle strategie di prevenzione e contrasto in ambito sia nazionale che a livello di Alleanza Atlantica. "Siamo molto contenti di aver ospitato un tema così importante e di attualità, nel corso del quale abbiamo cercato di capire meglio cause e sviluppi del conflitto che desta preoccupazioni – ha detto il sindaco Giuntini – con un una voce autorevole come quella del professor Manciulli".