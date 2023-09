Il medico va via. Tenci: ‘Mi auguro soluzione rapida’

Anche Castell’Azzara è chiamata a fare i conti la carenza dei medici di base. L’allarme lo lancia il sindaco Tullio Tenci. "In questi giorni numerosi cittadini si sono rivolti alle istituzioni preoccupati per il fatto che il medico di base lascerà a breve il proprio incarico nel territorio comunale. In qualità di sindaco – spiega Tenci– mi sono attivato con tutti gli uffici competenti in materia, in particolar modo con i vertici dell’Asl Toscana Sud Est. Sto monitorando costantemente la situazione rimanendo in continuo contatto con i dirigenti Asl. Confido – conclude – in una rapida e definitiva soluzione del problema come assicuratomi dagli stessi vertici dell’Asl Toscana Sud Est". Tenci garantisce ai suoi cittadini che appena avrà novità le comunicherà.