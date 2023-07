Il Marraccini, in arrivo novità Il piano terra sarà modificato

Secondo appuntamento, ieri pomeriggio, dell’incontro partecipativo organizzato dal Comune di Grosseto e della Cooperativa di Comunità della Maremma "Le Vie", nata con l’obiettivo di conferire all’ex cinema Marraccini una nuova identità e definire le principali funzioni socio-culturali che ospiterà la struttura che presto sorgerà dopo il restauro del grande palazzo di via Mazzini. Il Nuovo cinema Marraccini si propone di diventare un luogo di aggregazione e inclusione per la comunità della Maremma, offrendo l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative e alla programmazione, permettendo ai cittadini di diventare protagonisti della vita sociale e culturale della città. Il primo incontro con la cittadinanza aveva sollevato il problema del limite di altezza di tre metri del piano terra che avrebbe posto troppi limiti alle possibilità di progettazione. A fronte di ciò il Comune di Grosseto ha accolto la richiesta di aumentare l’altezza fino ad un massimo di 4,5 metri. E’ questa per il momento l’unica novità che emersa dall’incontro che si è svolto ieri pomeriggio al quale hanno partecipato i progettisti, gli assessore Luca Agresti e Riccardo Ginanneschi, e alcune persone che non sono volute mancare alla discussione nella sala del Consiglio sui vari step della progettazione di un luogo simbolo della città che sta per essere riportata agli antichi splendori. L’obiettivo rimane, in questa fase iniziale, è quello di selezionare almeno 50 persone, incluse rappresentanti di enti, associazioni, cooperative e società, per i primi workshop di analisi. Nella seconda fase, saranno selezionati 30 partecipanti che avranno l’opportunità di prendere parte attiva al progetto di partecipazione per il Nuovo Cinema Marraccini.

"Continua il percorso partecipativo che avevamo pensato in fase di acquisto della struttura e che ci sta dando davvero tante soddisfazioni – hanno detto gli assessori Luca Agresti e Riccardo GInanneschi –. Aver acquisito come Amministrazione una struttura del genere fa capire quanto il nostro gruppo dirigente crede in quello che diventerà il Marraccini. Abbiamo deciso infatti di accogliere le istanze e di prevedere un solo solaio nel grande spazio che prima ospitava la platea. Così le attività culturali avranno spazi idonei per fare la loro attività".