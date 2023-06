Il mare più bello è ancora in Maremma

Assegnate le Vele blu 2023 della guida "Il mare più bello", riconoscimento che ogni anno premia il mare e le località balneari (o lacustri) più belle d’Italia. Il premio, che viene conferito da Legambiente e Touring club vede la Maremma protagonista: Castiglione della Pescaia, Capalbio e l’isola del Giglio. Tra i 12 comuni lacustri premiati figura anche Massa Marittima, e questo grazie al lago dell’Accesa. Tutte e cinque le località toscane hanno ricevuto le "Cinque Vele", il massimo riconoscimento.

"Tanti riconoscimenti importanti – ha commentato l’assessore regionale all’economia e al turismo Leonardo Marras – che ripagano il grande lavoro di tutti i livelli coinvolti, a partire dai Comuni, per quanto riguarda non solo la qualità dell’ambiente, ma anche l’idea complessiva di accoglienza, capacità ricettiva e servizi offerti. Non è il primo anno che la Toscana si trova ai vertici di questa speciale classifica, riprova della grande sensibilità verso temi diventati cruciali legati alla sostenibilità e alla salvaguardia".