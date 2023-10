"Il mare e le spiagge hanno bisogno di noi: aiutatemi a ripulire"

Ruote di passeggini, guanti da portiere e ogni tipo di sporcizia. Quello che Fulvio Cerulli trova ogni settimana, quando volontariamente si reca sulle spiagge per togliere un po’ di spazzatura, fa accapponare la pelle. E, ogni tanto, rende pubblico il suo "bottino", come lo chiama lui, per sensibilizzare gli altri. Parte con le sue passeggiate sugli arenili della Costa d’Argento e toglie chili e chili di immondizia portata spesso dalle mareggiate, altre volte lasciata lì da persone indisciplinate e incivili. "Metto le foto sui social per sensibilizzare le altre persone a prendersi cura dell’ambiente – racconta lui, che ha partecipato anche a giornate di pulizia con il suo idolo e amico Piero Pelù –. Vado almeno una volta a settimana, in questo caso sono andato con la mia compagna Chiara sulla spiaggia dell’Ansedonia e abbiamo deciso di pubblicare le foto per invitare la gente a fare lo stesso". E si trova di tutto. "Dopo le mareggiate trovo sempre quello che io chiamo "il bottino" – aggiunge Cerulli – con tante plastiche o spazzatura di tutti i tipi. Cerco di usare come contenitori le cose che trovo sul posto, perché molto spesso si trovano le cassette che perdono i pescherecci, a volte anche sacchi. Si trovano, sul versante di Ansedonia, tante cose che arrivano ad esempio dal Tevere. Addirittura ruote di passeggino, guanti da portiere, zainetti per bambini. Mentre sul versante della Giannella e dell’Argentario si trovano altre cose, come bottiglie di detersivi, di medicinali, plastiche e altro. La sensazione che ho ogni volta è come se passasse il camion della nettezza urbana e svuotasse in mare per quanta sporcizia si trova sulle spiagge. Ho iniziato cinque anni fa e cerco di andare almeno il sabato o la domenica. Anche Chiara mi appoggia, il mio obiettivo è essere sempre di più per fare meglio". Fulvio Cerulli ha anche ricevuto dal sindaco la delega al "green", che gli consente di organizzare delle raccolte senza passare dal Comune, ma contattando direttamente la Sei Toscana.

Andrea Capitani