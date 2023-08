"Il ludobus della Maremma" protagonista del secondo appuntamento con Arcidò

Ad Arcidosso oggi è in programma la seconda giornata di Arcidò, il primo appuntamento è alle 10.30 al parco del Tennis con "Il ludobus della Maremma", giochi tradizionali di strada. A cura di Bandus. Alle 16.30, sempre nello stesso luogo arriva "L’arte dei jeans", il laboratorio artistico su Ian Berry con intarsi in jeans. Dalle 19 sarà possibile accedere al ristorante allestito all’interno del Nido di Fate, alle 21 è in programma la processione della Sacra Effige della Madonna delle Grazie con partenza dall’Incoronata.

Al termine della Processione, accompagnata dalla Banda "La Castigliana", benedizione sul sagrato della Chiesa. A seguire spettacolo pirotecnico con accompagnamento acustico del soprano Beatrice Caterino e alle 22.30 musica dal vivo.