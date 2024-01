Il Lotti al Cooking Quiz

Torna Cooking Quiz, il prestigioso concorso didattico nazionale che coinvolge ogni anno gli Istituti alberghieri d’Italia. I veri protagonisti del format saranno gli studenti e le studentesse delle classi quarte degli indirizzi enogastronomia, sala-vendita e pasticceria, arte-bianca. Attraverso la gamification, il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti, per poi valutarne il grado di apprendimento.

Saranno proposte sfide individuali per ottenere il punteggio più alto nella propria classe, nonché competizioni tra classi per determinare il gruppo che accederà alla fase successiva, ovvero la finalissima nazionale in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Sono 105 gli Istituti alberghieri già iscritti all’ottava edizione che prevedrà due modalità di partecipazione: il Cooking Quiz in presenza, che porterà lo staff direttamente a scuola, e il Cooking Quiz digital, che consentirà di raggiungere le scuole attraverso collegamenti digitali. Il tour in presenza ha fatto tappa a Massa Marittima all’Istituto Bernardino Lotti. Gli studenti e le studentesse sono scesi in campo con grande grinta dimostrando una grande preparazione. La docente Daniela Rinaldi Ambassador della Cooking Academy ha incantato le classi tenendo una lezione sullo "Spreco alimentare"; coinvolgente e accattivante il tema trattato da Ciro Fontanesi docente di Alma la Scuola internazionale di Cucina Italiana che ha deliziato i ragazzi con i "bicchieri".

Hanno ottenuto il pass per la finale le classi quarta E di enogastronomia e quarta F sala-vendita.