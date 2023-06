Il Lions Club "Alta Maremma" celebra il passaggio della Campana

Al Golf Resort "Il Pelagone" a Gavorrano, il Lions Club "Alta Maremma" ha celebrato il passaggio della Campana fra il presidente uscente Maurizio Spagnesi e il presidente entrante Dario Francesconi. Maurizio Spagnesi ha tracciato l’attività svolta dal Club nella sua annata: vi sono state tre gite socio-culturali alle Cinque Terre, a Siena e a Pienza, attività culturali a Massa Marittima e Follonica, nonché attività sanitarie a Follonica, non tralasciando il rifornimento costante del dello Scaffale della Solidarietà rivolto all’infanzia e del pozzetto dei prodotti congelati, è proseguita la raccolta degli occhiali da vista e l’addestramento dei cani per non vedenti. Il presidente Dario Francesconi ha delineato il suo programma: una gita a Ostia Antica, poi un convegno con l’Amministrazione con la pubblicazione di un libro di Marco Paperini, un service sanitario e uno al mare a Follonica. Continueranno i tradizionali interventi di sostegno sociale sul territorio e per i non vedenti.