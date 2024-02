Il leone nell’araldica, leonessa nel carattere

Giulia Florio apparteneva a una famiglia di imprenditori benestanti operanti in Sicilia. Trasferitasi a Roma, conobbe A. Afan De Rivera. Dopo il matrimonio vissero nel palazzo Costaguti, adiacente al ghetto ebraico. Qui salvarono coraggiosamente alcuni ebrei dal rastrellamento nazista. Nel marzo 1944, Vincenzo Florio, suo zio, e la moglie Lucie vennero arrestati dalle SS per un presunto furto, questi ultimi sospettavano che la coppia avesse rubato gioielli della regina Elena. Le SS rinchiusero la coppia nelle carceri di via Tasso, una prigione rinomata come sinistro luogo di torture. Dopo aver appreso questa terribile notizia, Giulia si adoperò in maniera risoluta per aiutare il suo illustre parente. A tal proposito, si fece accompagnare all’ufficio di Kappler (l’ufficiale nazista responsabile del rastrellamento del ghetto di Roma e dell’eccidio delle Fosse Ardeatine). Giunta da Kappler, costui si dimostrò molto sicuro di sé infatti accolse Giulia con fare arrogante, ma lei sfidò l’ufficiale con lo sguardo chiedendogli pacatamente se avesse potuto fare qualche telefonata. Giulia chiamò i piloti tedeschi che avevano vinto la Targa Florio (gara automobilistica ideata dallo zio) e anche i vertici delle più importanti case automobilistiche tedesche (Mercedes e Porsche). Gli interlocutori tedeschi raccomandarono caldamente a Kappler di avere molto riguardo per Don Vincenzo. Lei, audace come una leonessa, chiarì l’equivoco dei gioielli riuscendo così a far scarcerare lo zio e la moglie.