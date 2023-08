Il Laboratorio Riformista diventa provinciale. Nella riunione di metà agosto, nella sede operativa di Neghelli, Roberto Miralli e Alessandro Fommei del Laboratorio Riformista hanno presentato i nuovi dirigenti. Cristina Comandi per Albinia e Polverosa, Cristiana Natali per Talamone e Fontebblanda, Gino Lamioni per Orbetello Scalo, Daniele Zauli per San Donato. Il movimento civico di centro sinistra si è incontrato con varie associazioni per concordare sinergie programmatiche su politiche sociali e di sviluppo economico e occupazionale. Su Orbetello, Miralli e Fommei hanno rilevato la "totale assenza del Pd sui temi sociali e programmatici e su quelli dell’opposizione. Ed è il secondo partito".

Critiche alla giunta di centro destra. "E’ assente sulle politiche ospedaliere e sanitarie. La polizia dovrebbe pattugliare di più territorio e la zona dello Scalo e di Ansedonia. Giunta assente anche sulla valorizzazione del centro storico e sulle politiche giovanili. Si pensa solo alle feste pagate con i soldi del Comune".