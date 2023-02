Il ’Guzzo d’oro’ conferito a Michele Giovani

Ha partecipato a 37 edizioni del Palio Marinaro dell’Argentario a partire dal 1961. Ha timonato gli armi di tutti i Rioni di Porto S. Stefano, Croce, Fortezza, Pilarella e Valle, vincendo 19 gare della tradizionale manifestazione remiera di Ferragosto. Come lui nessuno, un record.

A Michele Giovani, santostefanese, vogatore ma soprattutto storico timoniere e preparatore, il Comune di Monte Argentario, l’Ente Palio Marinaro dell’Argentario ed i Rioni, hanno conferito il "Guzzo d’oro" per l’anno 2022, riconoscimento istituito per rendere omaggio ad una personalità che con impegno e dedizione ha contribuito a valorizzare il Palio e l’importanza che l’evento rappresenta per la comunità santostefanese.

Il premio è stato consegnato nella sala consiliare del Comune dal sindaco Francesco Borghini, dal comandante del Palio Emilio Sclano e dal presidente dello Yacht Club Santo Stefano, l’ingegnere Piero Chiozzi, ed erano presenti anche due, dei tre candidati a sindaco, ovvero Roberto Cerulli e Arturo Cerulli, che non solo hanno lo stesso cognome ma appartengono anche allo stesso rione, il Valle.

Il riconoscimento, offerto dallo Yacht Club S. Stefano per condividere con la comunità l’importanza della manifestazione remiera, consiste in una preziosa riproduzione in argento e bagno d’oro del tradizionale guzzo in legno con il quale si disputa il Palio: una imbarcazione che Michele Giovani conosce come la sua anima. A bordo del guzzo è salito da ventenne nel 1961 per sostituire all’ultimo momento un componente dell’equipaggio della Pilarella che si era preso una tonsillite. Da allora non è praticamente più sceso.

Ha preparato e guidato alla voga generazioni di santostefanesi. Ha vinto due Coppe d’Oro, con la Croce e con il Valle, ma ha timonato gli armi di tutti i rioni, a testimonianza di una passione e profondità di valori riconosciuta indistintamente da tutte le compagini di Porto Santo Stefano. Ancora oggi partecipa alla manifestazione, dando il via con il suo fucile, alla disputa delle gare del Palietto e del Palio.

Andrea Capitani