Il Grosseto non ci sta: "Basta offese e calunnie. Adesso quereliamo"

Basta linea morbida, da parte dell’Us Grosseto, contro le "chiacchere sui mancati pagamenti degli stipendi ai giocatori". Durante la conferenza stampa, convocata appositamente dalla società, i dirigenti biancorossi hanno espresso la volontà di mettere un punto fermo a tutto questo: nei confronti dei detrattori saranno utilizzati gli strumenti legali previsti, denuncia e querela. "Solo così sarà possibile – è stato sottolineato in alcuni interventi – impedire il diffondersi di notizie false e destabilizzanti, dettate da invidia e gelosia, proprio in un momento particolare come è quello che stiamo per affrontare, vale a dire la sessione invernale del calcio-mercato". Per la società biancorossa, che ha aperto la conferenza stampa anche ai tifosi, presenti in gran numero, c’erano l’allenatore Vitaliano Bonuccelli, il dg Filippo Vetrini, il direttore organizzativo e responsabile del Centro sportivo di Roselle, Iacopo Tonelli, il capitano dei biancorossi, Riccardo Cretella e il responsabile del Settore giovanile, Gianni Di Meglio. "Avremmo voluto parlare di cose esclusivamente sportive concernenti la prestazione della squadra – ha esordito il dg Vetrini – ma abbiamo deciso di affrontare, una volta per tutte e in modo definitivo, argomenti spiacevoli e destabilizzanti, come le notizie false sul mancato pagamento degli stipendi, che circolano in questi giorni in città oltre a chiarire il significato di una frase rilasciata dal patron Lamioni a una testata giornalistica".

"Mi trovo in una posizione inusuale per me ha chiarito mister Bonuccelli – perché a me piace parlare di calcio. Per le altre cose posso dire che i ragazzi, all’interno dello spogliatoio non hanno alcun problema economico, che siamo in una società che rappresenta davvero un modello organizzativo unico. Noi siamo sereni, e tranquilli e c’è unità di intenti per raggiungere il nostro obiettivo che, se non lo raggiungessimo, la colpa sarebbe soltanto nostra, staff tecnico e giocatori". "Circolano voci infondate – ribadisce Gianni Di Meglio – perché la società sta crescendo per fare cose importanti per il futuro: ogni richiesta che facciamo viene sempre esaudita". "Non ci volevo credere a queste voci – sottolinea il capitano Cretella – perché il progetto Lamioni è serio e noi faremo di tutto per vincere il campionato. Noi stiamo tutti bene e nessuno si lamenta: non ci manca davvero nulla. Se non vinciamo sarà soltanto colpa nostra e non della società".

"Dobbiamo mettere un punto a questo tam tam di falsità – ha precisato Jacopo Tonelli – e mettere la parola fine ai discorsi denigratori a cui hanno fatto da appendice anche le dichiarazioni del patron rilasciate a Maremma Oggi: la frase “la città mi fa schifo“ si riferiva alle dinamiche che sono mosse da invidia. Gianni ama questa città dove ha 7 aziende e dà lavoro a 200 persone. Credo che ci sia una volontà studiata in maniera scientifica per impedire al progetto Lamioni di andare avanti. Questi detrattori, però, dovranno mettersi l’animo in pace perché Giovanni Lamioni, oggi a Milano per una fiera, rilancia: vuole il Grosseto in Lega Pro e tra cinque anni in serie B". "Il Progetto Grosseto va avanti – ha concluso Vetrini – e tutti dobbiamo stare uniti isolando quelli che non vogliono bene al Grosseto. Non c’è spazio per i nostalgici e le mele marce".