Il "Grey Cat Festival" a Vetulonia In piazza il "Glenn Ferris Quintet"

Oggi alle 21.30 un nuovo appuntamento di Grey Cat Festival a Vetulonia con Glenn Ferris Italian Quintet. Nato per la prima volta nel 2015, questo gruppo guidato dal trombonista Glenn Ferris, già prezioso collaboratore di Frank Zappa, Stevie Wonder, James Taylor e Duran Duran crea un mix che cattura subito l’ascoltatore e lo conduce in una dimensione coinvolgente, dove i cinque musicisti si muovono con grande abilità tecnica, interplay ed espressività. Al suo fianco il clarinettista Mirco Mariottini, il chitarrista Giulio Stracciati, il contrabbassista Franco Fabbrini e il batterista Paolo Corsi. I cinque artisti fin dal primo incontro si sono uniti in un forte feeling umano e musicale. I loro concerti sono un pieno di energia, creatività e imprevedibilità. Glenn Ferris è un trombonista jazz che ha lavorato anche in altri campi. Al di fuori del jazz ha suonato per Frank Zappa, Tim Buckley, Stevie Wonder, James Taylor, Duran Duran e altri. Ha studiato musica classica dal 1958 al 1967, ma dal 1964 in poi ha studiato anche jazz con Don Ellis. Ha continuato a esibirsi con diversi musicisti americani in vari generi prima di trasferirsi in Francia nel 1980. In Francia ha lavorato con Tony Scott, Brotherhood of Breath, Henri Texier e altri. Mirco Mariottini clarinettista tra le personalità emergenti più interessanti dell’odierno panorama jazzistico nazionale. Strumentista tecnicamente straordinario, dotato di uno stile poliedrico e di un fraseggio visionario con un gusto melodico fuori dal comune. Il chitarrista Giulio Stracciati, da ventiquattro anni docente di chitarra e musica di insieme presso Siena Jazz. Ha all’attivo 14 dischi a suo nome pubblicati e distribuiti in tutto il mondo. Ha scritto colonne sonore per documentari (Rai e altre reti) e ha collaborato alla realizzazione di oltre 60 dischi come sideman suonando con musicisti come Enrico Rava, Paolo Fresu, Kenny Wheeler realizzando concerti in festival in tutta Europa. Il batterista e percussionista Paolo Corsi, curioso e istintivo è un ricercatore a trecentosessanta gradi, concepisce il suo stile personale come fusione di tecnica suoni e linguaggi. Prima del concerto, dalle 20.30 ci sarà un’apertura straordinaria del Museo Civico Archeologico "Isidoro Falchi" con "Corpo a Corpo: dalla bellezza classica all’opera di Igor Mitoraj". Le sale del Museo tornano ad affollarsi di capolavori eletti a "protagonisti" della nuova mostra ospitata sul palcoscenico del MuVet, dal titolo "Corpo a corpo".