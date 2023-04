Il grande ritorno della Festa di Primavera Il centro storico invaso da piante e da fiori

Sabato 15 e domenica 16, nel centro storico, centinaia di piante coloreranno la 19^ edizione della "Festa di primavera", organizzata dal Comitato per la vita con il patrocinio di Comune e Provincia. A partire da quest’anno e per tutte le edizioni future, la manifestazione sarà dedicata ad Enrica Tognazzi, (assumendo il titolo "Festa di Primavera per Enrica"), che per 17 anni è stata la presidente dell’associazione e ha dedicato tutta la sua vita alla causa. Quella del 2023 sarà un’edizione memorabile anche perché si celebrano i 40 anni dell’associazione. I suoi eventi benefici sono serviti tantissimo, infatti in 40 anni sono stati donati più di 5 milioni di euro in strutture, macchinari, progetti, borse di studi. Questa edizione ha un obiettivo medico molto importante: l’acquisto di strumenti e di un software da donare all’unità operativa di radioterapia del Misericordia per ridurre gli effetti collaterali della cura. Valore di mercato 54.000 euro. "Quarant’anni di attività sono un traguardo eccezionale – dice Oreste Menchetti presidente dell’associazione – reso possibile da una parte dalla passione dei presidenti, dei componenti del consiglio direttivo ma dall’altra dall’entusiasmo che migliaia di persone hanno messo nella partecipazione a ogni evento, ogni raccolta, ogni lotteria. Dietro tutte le targhe che ricordano il contributo dell’associazione all’ospedale ci sono i nomi e le storie di uomini e donne che per 40 anni hanno donato, si sono impegnati, si sono curati grazie anche al Comitato per la vita. Prima di me ci sono stati Guglielmina Verdinois, Silvio Battistini ed Enrica Tognazzi, che hanno dedicato la loro vita, fino all’ultimo respiro, a sostenere le attività del Comitato".