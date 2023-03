Il grande inganno "Darsena in gestione" Indagati padre e figlio

Ha convinto un imprenditore di poter prendere il gestione la darsena di Castiglione della Pescaia grazie a diverse conoscenze che aveva in Comune e soprattutto un intermediario. Una storia che andava avanti da mesi: tra caparre per ville di lusso, auto e contratti d’appalto, questo imprenditore avrebbe consegnato a due uomini, padre e figlio, 182mila euro. Soldi spariti, come era prevedibile, nel nulla. E’ una vera e propria truffa in stile Totò, che voleva vendere la fontana di Trevi, quella che sarebbe stata ideata da un uomo di 38 anni (difeso dall’avvocato Baccheschi) e da suo padre di 64, individuati dal pm della Procura di Grosseto, Carmine Nuzzo nell’atto di fine indagine notificato ai due dalla Guardia di Finanza. Padre e figlio sono stati accusati di truffa ai danni dell’imprenditore e di un altro uomo che avrebbe consegnato 15mila euro alla coppia per l’aggiudicazione di un appartamento all’asta. La storia inizia nel 2018: l’imprenditore grossetano, assistito dall’avvocato Riccardo Lottini, sarebbe entrato in contatto con l’uomo diversi anni fa. E dopo tre anni di pagamenti, quando si è reso conto che tutti i contratti si erano rivelati carta straccia, ha deciso di rivolgersi alla Procura. Il più giovane dei due, per essere ancor più credibile, oltre che a spacciarsi pr agente immobiliare, avrebbe detto anche di essere un promotore della Regione Toscana. Credenziali che erano servite all’uomo per vendere ville sul mare delle quali non esisteva nulla, nemmeno il progetto. Per farsi consegnare soldi addirittura consegnava assegni intestati a stabilimenti balneari che alla fine risultavano scoperti. Padre e figlio si sarebbero anche presentati all’uomo come mediatori di numerosi affari e investimenti, soprattutto nella zona di Castiglione, grazie al loro rapporto con politici e amministratori del luogo, che però con loro non avevano mai avuto nulla a che fare. Infine dopo aver fatto da mediatori (fasulli) per una villa a Poggio d’Oro (per la quale si erano fatti consegnare oltre 100mila euro in due anni), sarebbero passati all’attacco per la darsena e già che c’erano avevano proposto all’imprenditore l’acquisto di due auto importate dalla Germania per 38mila euro. Altrettanti sarebbero serviti per la prelazione su tutta la zona portuale. Ma a maggio dello scorso anno sarebbero spariti. I due uomini sono dunque indagati per truffa in concorso.