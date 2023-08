Il grande dolore degli amici a Terni per la tragedia di Renè Mantovani

"Abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e assaporare la tua compagnia, ma è durato troppo poco. Te ne sei andato vivendo, quello ci consola...". è il messaggio che una delle insegnanti di Renè Mantovani ha postato ieri pomeriggio su Facebook.

Parole d’affetto per il giovane morto a 21 anni dopo un tragico tuffo. Aveva frequentato il liceo scientifico Galilei Galilei.

Renè era un bellissimo ragazzo, che amava il calcio e frequentava l’Università a Bologna.

Sempre sorridente, pronto alla battuta, disponibile: così lo ricordano gli amici.

"Per 19 anni sei stato a fianco a me e ora non vedrò più il tuo sguardo, non riderò più alle tue battute, non sentirò più la tua voce. Che brutta storia la vita, ma ci rivedremo ancora, ne sono sicuro, fratello mio. Guardaci dall’alto, continua a parlarci e a farci sorridere", scrive un amico fraterno in una storia su Instagram.

Sotto choc chi lo conosceva, sia a Terni che all’Argentario dove la famiglia ha una casa, nella quale il ventunenne aveva trascorso tante estati ed era molto conosciuto.

Ma Terni si stringe anche alla mamma di Renè, Chiara, psicologa.

"La vicinanza della nostra comunità professionale alla collega Chiara per la terribile tragedia che l’ha colpita": così con un post su Facebook l’Ordine degli piscologi dell’Umbria manifesta affetto nei confronti della donna. Che, nonostante il dolore, ha trovato la forza di compiere un gesto di altruismo consentendo la donazione degli organi di suo figlio.

Oggi a Siena dovrebbe tenersi il funerale, in forma strettamente privata.

Poi il corpo di Renè sarà cremato, sempre nella città del Palio. Già domani, forse, il rientro a Terni.