Il grande cuore della Misericordia "Quella gente ha perso tutto ma non la voglia di rialzarsi"

di Steven Santamaria

In soccorso all’Emilia Romagna, non poteva mancare il supporto dell’associazione Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Grosseto. L’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna ha generato allagamenti, straripamenti e frane dal 2 al 17 maggio scorso. Queste forti piogge hanno fatto straripare 23 corsi d’acqua e si sono inoltre verificati 250 dissesti e frane in 48 comuni. Dal 15 al 17 maggio, si sono registrati picchi di 300 millimetri. A lavoro per gestire l’emergenza e gli sfollati sono intervenuti volontari, Vigili del fuoco, Forze dell’ordine e i vari Enti. "È stato un vero e proprio lavoro di squadra – dice Edoardo Boggi, Governatore e presidente dell’associazione Misericordia –. Sono stati diversi gli operatori partiti per aiutare e tamponare la situazione e ognuno aveva il proprio ruolo: c’era chi agiva con le idrovore, chi aiutava gli sfollati e chi invece lavorava dietro le quinte, per cercare di riportare una situazione di normalità. In totale, sono stati 25.000 gli sfollati e 15 i morti. Purtroppo, molte di queste persone, ad oggi, non hanno più niente e vanno aiutate . Tuttora, sono attive ancora le squadre della colonna mobile nazionale. La situazione è ancora sotto monitoraggio, ma il peggio sembra passato".

Alcuni dei volontari in soccorso, hanno voluto raccontare le proprie emozioni, provate sul territorio emiliano. "Quando arriva il momento di tornare a casa – spiega la volontaria Laura Bianconi – dopo la partecipazione in un’emergenza, c’è sempre un gran magone perché vorresti fare sempre di più anche se nei giorni trascorsi non ti sei risparmiato in niente, dormendo 1 ore o 2 per notte, saltando spesso i pasti e lavorando tutto il giorno. Pensi alla gente che ha perso tutto. Spesso vedi in loro disperazione, ma anche forza e voglia di ricominciare e anche noi siamo incoraggiati a non fermarci anche se stanchi. Per i volontari sono esperienze importanti che fanno capire quanto il nostro Paese sia fragile e come in un attimo tutto cambia, però grazie alla grande solidarietà, degli italiani, piano piano ci si risolleva".

"In una delle case dove siamo intervenuti nei primi giorni – spiega Antonio De Stavola – in un primo momento abbiamo gioito con i proprietari, quando l’abbiamo svuotata la prima volta, ma quando l’acqua è tornata a salire ci è venuto lo sconforto anche a noi, manco fosse stata casa nostra. Il secondo giorno ho fatto invece da spalla ad un operatrice del Comune, che raccoglieva le richieste di svuotamento acqua e ritiro masserizie danneggiate. In tale occasione ho sentito e visto la disperazione di chi ha perso tutto, dato che sono stato per ore in un punto di ascolto, dove ho raccolto decine di richieste d’intervento da parte di famiglie che hanno perso case e macchine nuove, ancora da pagare. L’ultimo giorno siamo entrati in zona rossa, la situazione era davvero tragica, c’era ancora acqua per le strade dopo 12 giorni. Nonostante tutto, l’umore e la dignità delle persone che abbiamo incontrato era da esempio. Erano dispiaciuti di non poterci accogliere nel migliore dei modi. Proprio loro che avevano perso tutto. Tutto questo, mi aveva fatto venire un irrefrenabile voglia di rimanere ancora a Conselice a dare una mano, cosa che non ho potuto fare perché sono dovuto rientrare al lavoro. Porterò per sempre nel cuore, queste persone". Un’associazione, quella dela Misericordia, che ha sempre dimostrato una grande dedizione e un grande spirito di squadra in questo tipo di situazioni. E come recita il suo motto: "Che Iddio ne renda merito".