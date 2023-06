Il grande cuore del Comitato Uisp Donati 21.015 euro alle associazioni

Un cuore da 21.015 euro. E’ quanto la Uisp di Grosseto ha raccolto e devoluto in beneficenza, in meno di nove mesi (da ottobre 2022), con una serie di manifestazioni e di iniziative organizzate a Grosseto. Nella sede di viale Europa è avvenuta la simbolica consegna del ricavato. "La Uisp ci affianca e ci supporta – ricorda l’assessore Minozzi – portando avanti progetti di inclusione e per la disabilità e andando a coprire anche una serie di carenze che possono esserci sul territorio. Per questo continuiamo a ringraziare l’associazione". La parte del leone l’ha fatta il burraco, grazie all’impegno di Maria Teresa Ferrini, con nove diversi eventi che hanno permesso di devolvere 1.325 euro all’associazione italiana persone down, 445 euro all’Auser di Scansano per l’acquisto di una carrozzina, 1.725 euro alla onlus La Farfalla e a Villa Elena, 2.780 euro alla Pediatria dell’ospedale Misericordia per l’acquisto di strumentazione, 1.275 euro al Movimento per la Vita sezione di Grosseto, 597meuro al Comitato per la Vita, 2.180 euro al Misericordia, 1.980 euro al campo scuola Arcille, 1.334,70 euro all’ospedale Bambin Gesù. Con la vendita delle stelle di Natale sono stati invece devoluti 360 euro all’Ail di Grosseto, con le uova di Pasqua 780 euro all’Ail di Siena, con i biglietti della lotteria 125 euro al Comitato per la Vita, con i biscotti di Sole 408 euro al Meyer di Firenze, con il premio letterario in ricordo di Maria Sole Marras 3.650 euro all’associazione Skeep. "Per la Uisp è un grande risultato – spiega il presidente Sergio Perugini – in un ambito, la solidarietà, che fa parte del nostro statuto. Grazie a tutti per l’impegno".