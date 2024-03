Il grande ciclismo nel Golfo. Arriva la Tirreno-Adriatico. Traguardo in via Romagna

Il grande ciclismo arriva nel Golfo: oggi la Tirreno-Adriatico, la corsa dei Due Mari tornerà a Follonica con la sua cinquantanovesima edizione. Per Follonica si tratta di una vetrina importante: durante le dirette Rai verranno infatti mostrate delle clip in cui verrà raccontata la storia della città. Le riprese permetteranno di far conoscere Follonica anche attraverso la telecronaca, durante la quale saranno raccontati gli aneddoti e la storia delle varie città che ospitano la famosa competizione. "Il turismo sportivo ha molto seguito, soprattutto nel nostro territorio – commenta il sindaco Andrea Benini – Per questo stiamo lavorando affinché la Tirreno-Adriatico diventi un appuntamento fisso per la nostra città. Un evento che porta grande fermento in un momento di bassa stagione. Si tratta di una competizione molto importante: protagonisti della gara sono alcuni tra i ciclisti più forti al mondo. Alla corsa partecipano sempre sportivi di altissimo livello che regalano emozioni agli appassionati; per questo motivo è un onore per noi ospitare questa importante competizione". La seconda tappa arriverà a Follonica da Camaiore. L’arrivo sarà posizionato su via Romagna. La carovana arriverà in città alle 14.50 e la corsa terminerà alle 16. Orientativamente, a partire dalle 14.15 e fino alle 16.30 le strade interessate dal passaggio della competizione verranno chiuse al traffico. La carovana arriverà a Follonica passando dalla Sarzanese Valdera verso Rondelli, svoltando sull’Aurelia vecchia ed entrando poi nella Provinciale 106, verso Cannavota. La corsa proseguirà poi per via Cassarello, via Romagna, via della Pace, viale Europa e via Roma, per svoltare su via Golino. Dopo aver attraversato la piazza della stazione la corsa proseguirà su via Don Bigi e via Isola di Caprera, fino a via Eolie, dove i ciclisti torneranno sull’Aurelia vecchia per rientrare poi, di nuovo, sulla Provinciale 106. Per il secondo giro, invece, la corsa terminerà in via Romagna. Per organizzare al meglio il passaggio, ha firmato un’ordinanza di chiusura anticipata di tutte le scuole cittadine alle 12.45. Ivan Basso, team manager del Team Polti Kometa e due volte vincitore del Giro d’Italia, incontrerà appassionati e tifosi alla Coop di via Chirici dalle 18. Un’occasione unica per conoscere da vicino il grande campione, salito anche due volte sul podio finale del Tour de France.