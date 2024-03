Il grande ciclismo. Follonica in festa per la Tirreno-Adriatico

Per la quarta volta, negli ultimi anni, la Tirreno-Adriatico ha fatto tappa a Follonica e la città del Golfo ha allestito uno splendido rettilineo di 350 metri in via Romagna per la volatona finale che ha visto il belga Jasper Alpecin Philipsen "bruciare" sul traguardo il resto del gruppo. Quasi 200 chilometri hanno portato da Camaiore in Maremma il gruppo guidato dallo spagnolo Juan Ayuso che, a sorpresa, nella crono d’apertura, ha superato Filippo Ganna per un secondo. E stamani, alla partenza da Volterra per la tappa numero tre, che porterà i protagonisti a Gualdo Tadino, ad indossare la maglia azzurra di leader sarà ancora Ayuso. Lo spagnolo ha infatti mantenuto la maglia grazie all’arrivo in gruppo a Follonica mentre Filippo Ganna ha perso la maglia ciclamino. Sulla linea dell’arrivo , subito dopo le premiazioni, il sindaco Andrea Benini, coadiuvato dal vicesindaco Pecorini in questa cerimonia, si è soffermato su questa giornata di sport e di festa per Follonica. "E’ andato tutto bene – ha detto il primo cittadino –. Bello l’allestimento e la scelta di questa via per l’arrivo, del resto molto apprezzata dagli stessi responsabili dell’organizzazione della corsa, è stato davvero azzeccata. E la linea del traguardo è proprio sotto le finestre della casa del compianto Maurizio Stella, deceduto nella tragedia dell’Albegna e appassionato di ciclismo. Un’attenzione in più da parte degli organizzatori".

Prima dell’arrivo, sfilata dei giovanissimi ciclisti che frequentano scuole di preparazioni all’attività agonistica e che hanno ricevuto tanti applausi. Come al solito in città un po’ di mugugni per la chiusura delle strade, ma non tutti avevano compreso gli orari dello stop alla circolazione nelle vie interessate alla corsa. Però l’entusiasmo per lo spettacolo, offerto da una corsa di grande importanza internazionale, alla fine ha contagiato tutti.

Soddisfatti i commercianti del centro ma anche delle zone più periferiche: tutti hanno apprezzato questa giornata di sport che ha richiamato in riva al Golfo tanta gente, non ultimi molti senesi, che hanno qui la loro casa per le vacanze e che hanno approfittato della giornata di sole di ieri per trascorrere un pomeriggio diverso. Il servizio d’ordine, assicurato da Carabinieri, Polizia municipale, Polizia di Stato, Stradale e dagli appartenti alla Associazione nazionale carabinieri, ha funzionato davvero alla perfezione.

Roberto Pieralli