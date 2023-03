Il Giglio vince il premio per il Best Tourism Village

L’Isola del Giglio, insieme alla località di Sauris-Zahre in Friuli Venezia Giulia, ha ritirato nel corso di una cerimonia svoltasi ad Al‘Ula, in Arabia Saudita, il premio come miglior villaggio turistico nella seconda edizione del bando Best Tourism Villages dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, finalizzato a premiare approcci innovativi al turismo nelle aree rurali, che, nel tempo, hanno tutelato e assicurato i valori e le caratteristiche naturali e culturali del luogo. Un bel riconoscimento internazionale per il Giglio: le candidature italiane sono state selezionate dal Ministero del Turismo, dopo aver ricevuto varie candidature su base regionale, ulteriormente valutate dalla commissione ad hoc dell’Unwto che, tra le 136 candidature proposte da 57 Stati, ne ha individuate 32 come Best Tourism Village di cui le due italiane: appunto l’Isola del Giglio e Sauris-Zahre. La commissione ha effettuato la scelta seguendo una serie di criteri riguardanti nove aree: risorse culturali e naturali, promozione e conservazione delle risorse culturali, sostenibilità economica, sostenibilità sociale, sostenibilità ambientale, sviluppo del turismo e integrazione della catena del valore, governance e priorità del turismo, infrastrutture e connettività, salute e sicurezza. Riconosciuti ai vincitori l’approccio innovativo al turismo maturato negli anni, capace di salvaguardare l’identità del proprio Comune, del paesaggio rispettando la diversità naturale e culturale, oltre che i valori di cui è portatore, comprese le attività tradizionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.