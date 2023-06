"Il Giardino d’Arte" di Rodolfo Lacquaniti ottiene soldi dal Pnrr: 200mila euro

Il "Giardino d’Arte Viaggio di Ritorno" di Rodolfo Lacquaniti, a Castiglione della Pescaia, ottiene un finanziamento a fondo perduto di 200mila euro dall’Unione Europea, con la partecipazione al bando del Pnrr. Il progetto presentato dall’artista Rodolfo Lacquaniti è arrivato ottavo nella graduatoria complessiva del centro nord, dove si trovano grandi nomi dell’arte come Fondazione Cini di Venezia e Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, solo per citarne alcuni. In tutta Italia sono circa 300 i progetti ammessi a finanziamento. Le risorse saranno utilizzate da Rodolfo Lacquaniti per migliorare l’accessibilità fisica e cognitiva del Giardino d’arte con interventi sul percorso espositivo, sentieri, pendenze e dislivelli, la creazione di aree di sosta con sedute in materiale ecocompatibile fornite di acqua potabile, la recinzione e la messa in sicurezza del parco con una nuova illuminazione. L’avvio dei lavori, come stabilito dal bando, è previsto a fine giugno, in contemporanea il Giardino rimarrà aperto per le visite guidate come previsto dal calendario. "Sono molto felice di questo importante finanziamento che consentirà – dice Lacquaniti – il Giardino è il risultato di 20 anni di lavoro, è il mio mondo, l’espressione della mia creatività".