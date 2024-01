Il futuro dell’ex Aeronautica: "Spazi alle associazioni locali. Bene, ma è già tutto a posto?"

Tanti interrogativi per il Partito Democratico di Monte Argentario sull’ex 64º Deposito dell’Aeronautica militare. I Dem del promontorio intervengono sulla volontà dell’amministrazione di assegnare gli spazi negli edifici presenti nel territorio alle associazioni e ai soggetti interessati, da utilizzare per le attività dei vari sodalizi argentarini. Molte strutture hanno comunque bisogno di manutenzione e ristrutturazioni, ma questo non spaventa il sindaco Arturo Cerulli e la sua giunta, che hanno deciso di andare avanti e accontentare coloro che avevano fatto richiesta degli spazi nell’ex Aeronautica già dal 2018. Nel frattempo è stato anche aperto un altro varco di ingresso, che sarà presto utilizzabile per raggiunge alcune aree all’interno. Secondo il Pd, però, ci sono alcune situazioni da valutare attentamente.

"Durante l’attività della precedente amministrazione, il Pd di Monte Argentario ha collaborato con la Regione Toscana affinché l’area dell’ex 64° Deposito dell’Aeronautica militare diventasse di piena proprietà del Comune di Monte Argentario – spiega il segretario del Pd, Guido Dubbiosi –, con condizioni decisamente più vantaggiose per il Comune stesso e per la cittadinanza. Siamo ben fieri e felici di sapere che alcune strutture presenti all’interno della suddetta area sono state e verranno assegnate in uso e gestione ad alcune associazioni del territorio, tuttavia non abbiamo ben chiari quali procedure e quali criteri di assegnazione siano stati utilizzati a tal fine".

Dubbiosi rivolge dunque alcune domande al primo cittadino e alla giunta comunale. "Le strutture situate nell’ex Aeronautica – chiedono dal Pd – sono in possesso di tutte le certificazioni tecniche necessarie per legge per poter essere utilizzate, ad esempio agibilità e messa in sicurezza? Chi è il responsabile di eventuali incidenti o problemi derivanti dalla mancata manutenzione? Sono forse responsabili i presidenti delle singole associazioni concessionarie? A quanto ammonta la durata delle assegnazioni? Ci auguriamo che a tal riguardo siano stati coinvolti i vari enti (Asl, Vigili del fuoco e altri) in grado di rilasciare le autorizzazioni necessarie all’utilizzo dei locali".

Andrea Capitani