Il futuro della sanità: "Regione, basta sprechi"

Il deputato e coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana, Fabrizio Rossi parla di sanità toscana e locale ed è un fiume in piena. "I problemi che affliggono da tempo la sanità toscana e quella maremmana sono molteplici – dice –. Si va dalla carenza ormai cronica di personale medico, infermieristico e oss, alle varie ventilate chiusure o ridimensionamenti delle strutture periferiche, come ad esempio gli ospedali di Castel del Piano e Pitigliano. Nel frattempo la Regione Toscana provvede a nomine su nomine, in special modo quelle relative a figure apicali, tra l’altro molto onerose per le casse dell’Azienda e soprattutto per le tasche dei cittadini, come ad esempio è avvenuto con la nomina della nuova direttrice sanitaria che ancora non sembrerebbe essersi interfacciata con le varie Istituzioni locali e neanche con i parlamentari locali, figure quest’ultime tutte legittimamente elette dai cittadini che pagano le tasse".

"Ci piacerebbe illustrare alla nuova direttrice sanitaria – dice Rossi – quali sono i problemi veri che affliggono la sanità maremmana, come ad esempio la cronica carenza di posti letto, o l’invecchiamento del personale sanitario, soprattutto quello infermieristico, il quale non viene adeguatamente sostituito. Oppure sull’opinabile funzionalità dell’organizzazione territoriale. La Regione ha aumentato la tassazione per i toscani per ripianare il buco di bilancio, ma avrà anche pensato a tagliare le spese improduttive? Prima di tagliare risorse umane e le risorse farmacologiche, prima di pensare a chiudere o ridimenzionare ospedali, sarebbe più opportuno che la Regione verificasse cosa veramente serve alla popolazione e cosa invece non serve. Giani e Bezzini prima di gridare allo scandalo contro il Governo Meloni per il taglio dei fondi alla sanità, farebbero meglio a cancellare sprechi e soldi spesi in posizioni apicali che servono a poco o nulla".