Il futuro della sanità Ospedale, nuovi progetti

Dove ora ci sono gli ambulatori e il Cup sorgerà la nuova Casa della comunità hub. Il sindaco Michele Bartalini e il consigliere con delega alla sanità, Maria Rosa De Masi, hanno incontrato lo staff tecnico della Società della salute e della Asl per fare il punto sul futuro dell’ospedale. Grazie ai fondi del Pnrr la struttura amiatina ha ottenuto un finanziamento attraverso il quale sarà realizzata la nuova casa di comunità. "L’area sarà più ampia, spaziosa, moderna e attrezzata – dice De Masi –. L’incontro che abbiamo avuto con i tecnici per fare il punto sul progetto è un esempio di condivisione costruttiva tra i diversi soggetti interessati. Gli interventi che sono in programma porteranno finalmente alla tanto attesa crescita dei servizi territoriali nel nostro ospedale per la nostra comunità".

Al tavolo, oltre allo staff tecnico, sono stati presenti la direttrice di Coeso, il direttore medico dell’ospedale di Castel del Piano e altri specialisti. "Si tratta di una ristrutturazione importante per il nostro ospedale – commenta De Masi – pari a un milione e ottocento mila euro. Le attività riguarderanno l’area dove adesso sono presenti gli ambulatori, come ad esempio il dentista e il dermatologo e il Cup. Sarà realizzato un collegamento con il Pronto soccorso, che si trova al piano sottostante, tramite un nuovo ascensore. I lavori potrebbero partire già a settembre". Un intervento importante che potrebbe richiedere durante la fase dei lavori anche un trasloco temporaneo degli ambulatori. Su questo argomento si stanno analizzando le possibile soluzioni con lo scopo di continuare a garantire i servizi ai cittadini.

"Come amministrazione siamo soddisfatti e di quello che sarà il nostro ospedale dopo i lavori – commenta Michele Bartalini – sicuramente saranno potenziati gli ambulatori e ciò darà un input positivo a tutta la struttura ospedaliera".

Nicola Ciuffoletti