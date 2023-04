Il futuro della sanità Giani in visita all’ospedale Incontro con i sindaci

Cresce l’attesa per la visita del presidente della Regione Eugenio Giani all’ospedale di Castel del Piano. L’appuntamento è prevista per martedì 9 maggio. Per il presidente Giani sarà un’occasione importante per vedere da vicino la realtà ospedaliera del paese, conoscere le attività di una struttura che è un punto di riferimento dell’Amiata ma anche dei territori limitrofi. Inoltre, Giani avrà modo di incontrare i sindaci amiatini e insieme a loro parlare di sviluppo e prospettive della sanità sul territorio. I consiglieri di minoranza di Castel del Piano, guidati da Samuele Pii, hanno accolto favorevolmente la notizia e la loro speranza è che la visita venga organizzata con trasparenza. Anche alla luce dei nuovi fondi Pnrr la visita del governatore può essere un utile momento di confronto con gli amministratori locali. La visita di Giani a questo presidio ospedaliero arriva dopo la visita all’ospedale di Pitigliano (estate 2022) dove fu annunciata la riapertura del reparto di Medicina e dopo la visita all’ospedale di Massa Marittima dove invece ha incontrato gli operatori sanitari e ha affrontato con loro le questioni della dotazione di personale. Per Michele Bartalini la visita di Giani "è sicuramente un ottimo momento di confronto e un’occasione importante per fare il punto sui progetti futuri che riguardano l’ospedale amiatino".

Intanto, dopo i due anni difficili contraddistinti dalla pandemia, l’ospedale di Castel del Piano è tornato a svolgere le sue attività. L’ultima notizia è del febbraio scorso con la riapertura del reparto di riabilitazione funzionale e la riattivazione del punto di prima accoglienza. Il reparto di riabilitazione funzionale è stato riaperto grazie all’integrazione tra l’ospedale e il territorio, resa possibile dal reparto Recupero e Riabilitazione Funzionale del Misericordia di Grosseto.

Nicola Ciuffoletti