Il futuro della robotica: "Caro governatore Giani. Incontriamoci presto e parliamo di sanità"

La richiesta di una dimostrazione concreta da parte della Regione che nei suoi programmi la tutela della chirurgia robotica grossetana sia un punto fermo e – dall’altra parte, versante Comune – la dimostrazione che ci sono un’immediata disponibilità a dialogare e anche un ambizioso progetto da mettere sul tavolo del confronto e della collaborazione per provare a trasformarlo in realtà.

Sono questi due messaggi contenuti nell’invito che il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha rivolto ieri mattina al governatore della Toscana Eugenio Giani. Intanto, con un video postato sui social, poi però – ha detto il primo cittadino – il tutto sarà formalizzato con un documento ufficiale che conterrà anche la richiesta a Giani di "venire personalmente a Grosseto per verificare lo stato di attuazione delle linee di sviluppo regionali nella nostra città", parlando – fra le altre cose – di sanità. E quindi, appunto, di robotica.

Non un argomento privo di spigoli, considerando che l’evento organizzato dalla Asl sabato scorso per celebrare il ventennale della nascita della scuola aveva avuto – tanto per restare in tema – qualche complicazione post parto. Prima la stilettata del professor Pier Cristoforo Giulianotti che di quella scuola è stato il padre che aveva annunciato la sua assenza, ripercorrendo la storia della sua creatura non senza polemiche causate – a suo dire – da un baliatico anche complicato (tra invidie, ha detto il luminare, e intralci politici); poi il commento dello stesso Vivarelli Colonna che aveva preso le difese di Giulianotti e aveva "bacchettato" la Asl per non essere stato neanche citato nelle brochure dell’appuntamento. Ma ora, almeno da parte del sindaco, pare arrivare un segnale di distensione.

"Caro presidente, sono a chiederti pubblicamente di fare fronte comune per salvare la chirurgia robotica a Grosseto – dice Vivarelli Colonna –. Oltre ogni colore politico, oltre ogni visione di partito. Come sai, il nostro territorio è un luogo di assoluta eccellenza, culla della robotica applicata in medicina, una specialità esaltata dal lavoro del grande professor Pier Cristoforo Giulianotti e proseguita dall’ottimo professor Coratti. Oggi, però, il primato grossetano che porta lustro anche a tutta la regione, vacilla. È dunque indispensabile fare tutto quanto nelle nostre possibilità affinché questo potenziale disastro non avvenga".

I timori del primo cittadino sono però affinacati da una proposta.

"Ho una proposta concreta, grazie all’intuizione di un giovane e promettente avvocato, Niccolò Antichi. Sì, perché insieme al Polo universitario grossetano siamo a proporre un percorso progettuale pluriennale che prende spunto dalla lettera del professor Giulianotti. Il Polo universitario potrebbe accogliere nel suo ambito la Scuola internazionale di robotica e attivare un percorso di accreditamento come istituzione universitaria a ordinamento speciale. Un percorso certamente ambizioso e impegnativo, sicuramente pluriennale, che necessita tra l’altro di un pronunciamento del ministero dell’Università, oltre al coinvolgimento diretto dell’Asl. Vogliamo assicurarci che la Scuola di robotica resti un patrimonio indissolubile della città e per questo abbiamo in animo di lanciare tale percorso di radicamento sul territorio che, mi auguro, vedrà protagonista proprio il professor Giulianotti".