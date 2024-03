Il futuro della montagna: "Servono bandi mirati"

Secondo Asea, l’associazione composta da artigiani e titolari di aziende del Monte Amiata, c’è bisogno di ribadire un patto per l’Amiata, quello più volte illustrato e che vede la montagna come un unico territorio composto da tante realtà, e non servono piccoli bandi per ogni area. Per l’associazione, in sintesi, manca quel patto che dovrebbe essere fondante e che dovrebbe stare dietro alle politiche di sviluppo territoriale.

"Siamo ancora una volta in presenza di bandi – dicono –. Quelli specifici sulle aree montane distribuiscono poche centinaia di euro ad azienda, si introducono alcune premialità, ma rimane il fatto che tutti i territori se la giocano alla pari". Ma che pari non lo sono. Il risultato per Asea è controproducente perché vengono premiate le aziende più strutturate e non necessariamente i progetti migliori.

"Quello che avevamo immaginato e chiesto era un procedimento opposto – ribadiscono – che vincolasse i fondi alle aree e soprattutto l’istituzione di commissioni mirate, che si spostassero sui territori e aiutassero gli imprenditori, i giovani e le start up, a presentare domande, orientare esigenze, produrre progetti di spessore, che potessero davvero innescare un sviluppo virtuoso che invertisse la tendenza allo spopolamento".

Asea, dunque, invita la Regione Toscana a venire sui territori per toccare da vicino le nuove realtà e capire le esigenze oltre che per fornire informazioni.

"Chiediamo a gran voce – concludono dall’associazione – più dei finanziamenti, più dei contributi, di avere una programmazione territoriale che esca fisicamente dagli uffici della Regione e organizzi un tour sui territori. Fornendo informazioni, istruendo domande, selezionando progetti. Questo strumento prezioso, anche in epoca di digitalizzazione, può fare la differenza".