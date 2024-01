Il futuro della montagna. I castagni per i turisti

I castagneti come destinazione turistica. Sull’Amiata c’è chi ci prova. Sono iniziate le attività del progetto pilota denominato Castaneoturismo e che ha come obiettivo la valorizzazione economica dell’agrobiodiversità del castagneto e della multifunzionalità dell’impresa castanicola. Lo scopo prioritario del progetto è il mantenimento e il miglioramento costante della castanicoltura da frutto come attività produttiva, introducendo alcune attività di diversificazione (turistica, sociale, commerciale) che possono supportare il reddito dell’agricoltore e aumentino le funzionalità ecosistemiche associate ad una gestione sostenibile dei castagneti da frutto, attraverso una riorganizzazione della gestione delle superfici produttive. A collaborare in maniera sinergica sono diversi soggetti a partire proprio dai quattro imprenditori agricoli coinvolti, Mirco Fazzi, Roberto Ulivieri, Francesco Monaci e Roccone Società Agricola, lo studio Agricis che si occupa del coordinamento delle attività con Giovanni Alessandri, il dipartimento Dagri dell’Università di Firenze con la professoressa Silvia Scaramuzzi, il dipartimento Dafne dell’Università della Tuscia con il professor Rodolfo Picchio, l’Associazione per la Valorizzazione della Castagna del Monte Amiata Igp. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana ed è stata costituita un’Associazione Temporanea di Scopo per la gestione coordinata. Castaneoturismo è finanziato dal Regolamento Ue per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Toscana. "E’ questa – spiega Alessandri – una prima sperimentazione coordinata in Toscana di diversificazione dell’attività castanicola seguendo la scia dell’enoturismo prima e dell’oleoturismo poi".

Nicola Ciuffoletti