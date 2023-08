Il futuro del turismo "Fare rete per crescere"

"Occorre fare rete con gli altri Comuni per il turismo". Il consigliere di minoranza Marco Nieto si esprime sulle difficoltà registrate in questo periodo in Maremma.

"Quello che vorrei suggerire è fare un’analisi e un tavolo tecnico tra i vari Comuni della Maremma e fare sistema, quindi parlo di Grosseto, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, per poter creare offerte attrattive nei confronti di potenziali stakeholders che siano italiani o stranieri", afferma il consigliere. "Molti articoli che ho letto – prosegue – utilizzano in modo improprio il termine destagionalizzazione. Parlerei invece, data anche la vastità e la ricchezza territoriale della nostra Maremma, di potenziare l’offerta turistica durante tutto l’arco dell’anno, sfruttando al massimo ogni stagione ricca di particolarità e peculiarità. Il nostro comune ha tutte le caratteristiche per sfruttare turisticamente tutte le stagioni. La stagione regina è quella estiva che riesce ad attrarre moltissimi turisti italiani e stranieri, ma non sono da meno la primavera e anche l’autunno, perché il nostro territorio può offrire altre attrazioni come ad esempio il trekking, il cicloturismo, uno tra i migliori campi da golf a livello internazionale, un campo da polo, immersioni subacquee, escursioni speleologiche alla grotta degli Stretti, arrampicate sulla falesia di Capo d’Uomo e sulla falesia di Canne d’Organo. Poi ancora possiamo parlare di turismo verde, turismo culturale con la presenza di varie Fortezze Spagnole e la morte del Caravaggio a Porto Ercole, turismo enogastronomico (promuoverei il pescaturismo), turismo sportivo (vela, podismo, bike), un turismo congressuale. Dobbiamo migliorare nel campo della ricettività, ma sono sicuro che è stata intrapresa una buona strada. Organizziamo questo tavolo con gli altri Comuni e iniziamo a lavorare".

Andrea Capitani