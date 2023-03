Il futuro del Marraccini "Fatelo tornare un riferimento Il centro ne ha proprio bisogno"

di Steven Santamaria Il palazzo dell’ex cinema Marraccini, nel centro storico di Grosseto, acquistato all’asta dal Comune, riaprirà le sue porte, sotto altre vesti. Abbandonata per anni a se stessa, la struttura verrà presto riutilizzata. Un bene per il centro del capoluogo maremmano, che potrà finalmente ravvivare anche la storica via Mazzini. Ma i commercianti come vorrebbero fosse utilizzato il palazzo? "Potessi scegliere, opterei sicuramente per farci un centro dedicato alla musica – dice Monica Volpi, titolare della libreria Palomar –. Un luogo dove fare concerti o semplicemente prendere lezioni di musica. Sarebbe fantastico e sarebbe un modo anche per rivitalizzare il centro". "Stiamo parlando di uno degli edifici più storici della città – dice Massimo Marinotti –. Sarebbe importante utilizzarlo come centro di ritrovo e renderlo un luogo di incontro per i giovani. È un modo per ridare vita al centro storico, che negli ultimi anni ha perso interesse. Spero che non lo dedichino solo agli uffici". "Il sogno sarebbe che ci facessero un negozio stile Harrods – dice Patrizia Fabbri, titolare della tabaccheria sotto i portici di piazza Dante – ma ovviamente non è fattibile. Bisognerebbe capire come può essere usato quello spazio in maniera concreta. Spero solo che lo usino...