Il "Festival Le Crociere" Arrivano Agnelli e Ron

Il festival Le Crociere torna con due importanti novità. "Cambia l’ubicazione, con i concerti che non si terranno più nel parcheggio all’inizio della diga – hanno detto il sindaco Andrea Casamenti e l’assessora Maddalena Ottali –, ma nella Corte dell’ex Frontone, con la possibilità di far partecipare molte più persone rispetto alle scorse edizioni, e poi gli spettacoli saranno gratuiti".

"Due i concerti in programma – ha spiegato poi Federico Babini, direttore di Ad Arte –. Il primo, l’8 agosto, sarà quello di Manuel Agnelli che torna in tour con il suo ricco repertorio e ad accompagnarlo in questa nuova serie di concerti la stessa band d’eccezione che lo ha affiancato durante il precedente tour. Il secondo concerto, l’11 agosto, porterà sul palco Ron & Ensemble Symphony Orchestra con lo spettacolo dal titoloNon abbiam bisogno di parole, per il tour celebrativo dei 50 anni di musica del cantautore, protagonista indiscusso della canzone d’autore italiana. Un tour che cade nel decennale della scomparsa di Lucio Dalla e che avrà una scaletta che ripercorre la lunga collaborazione tra i due artisti. Siamo felici di portare in una piazza del centro storico due nomi di così alto livello. Siamo convinti, infatti, che la musica sappia valorizzare il territorio, attraverso proposte di alta qualità, ma siamo certi che sia vero anche il contrario: ovvero che i territori della Maremma possano incantare artisti e cantautori".

Piazza Giovanni Paolo II è in grado di ospitare fino ad un massimo di 1000 persone e per il concerto di Ron con l’Ensemble Symphony Orchestra, inoltre, sono previsti 200 posti a sedere, che potranno essere prenotati all’Ufficio Iat a partire da oggi nei seguenti orari di apertura: 9.30-13.30 e 16.30-20.15. Sarà possibile prenotare un massimo di due posti a persona.

Michele Casalini