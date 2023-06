Il fenicottero rosa torna a nidificare nella Diaccia

Il fenicottero rosa è tornato a riprodursi dopo 10 anni nella riserva regionale Diaccia Botrona nei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto. Le ultime nidificazioni registrate risalgono al 2008 e 2013. Il personale del settore regionale Tutela della natura e del mare ha constatato la nascita di almeno 8 pulli di fenicotteri ai quali faranno seguito, si auspica, altri, così come sembrerebbe dall’evoluzione della situazione in colonia.

"È un’emozione – ha detto l’assessora all’ambiente Monia Monni – un evento raro perché solitamente i fenicotteri transitano dalla riserva ma non nidificano. Un risultato straordinario che lascia ben sperare. I nuovi nati – ha aggiunto Monni – ci dicono che la riserva è un luogo sicuro in cui fare tappa durante le migrazioni, un luogo in cui sostare e poter svezzare i propri piccoli. La Diaccia Botrona si conferma così uno scrigno di biodiversità ornitica racchiuso negli 800 ettari di zona umida oltre ad altri 400 ettari circa di zone aperte o con l’importante pineta".