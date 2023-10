Il fascino di Halloween. Una serata con le streghe

Con Halloween alle porte, il Ccn di Grosseto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, proporrà un evento in cui, martedì prossimo, il brivido e il divertimento governeranno il nostro centro storico, che dalle 15.30 alle 22.30 ospiterà rappresentazioni teatrali, personaggi itineranti, laboratori e attività dedicate alle famiglie. E per i più giovani ci sarà anche un Dj Set. Una giornata piena dedicata alla festa più spaventosa dell’anno. "Ringrazio – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – Agata Renzo e tutto il Ccn per aver nuovamente organizzato un evento del genere nella nostra città. Tramite queste sinergie possiamo e dobbiamo rivitalizzare e valorizzare il nostro centro. La nostra idea è quella di creare un centro storico a misura di famiglie e bambini e richiamare così anche le nuove generazioni".

"La scelta di partire sin dal primo pomeriggio è stata meditata a lungo – spiega il vicesindaco Bruno Ceccherini – in modo da rendere partecipi anche le varie attività commerciali sin dalla loro apertura. Inoltre, vogliamo che tutti questi eventi possano attrarre nel nostro centro storico, non solo i nostri cittadini, ma anche tutti coloro che vivono nella nostra provincia. Anche gli eventi che proporremo in tema natalizio seguiranno questo filone". "Ringrazio ancora una volta l’Amministrazione comunale – spiega la presidentessa del Ccn, Agata Renzo –. Questa collaborazione funziona ed è indirizzata verso la strada giusta. Il target dell’evento sarà basato, ancora una volta, sulla famiglia perché vogliamo includere tutte le persone di tutte le età. Infatti abbiamo stilato un programma fatto apposta per tutti. La manifestazione inizierà sin dal primo pomeriggio perché vogliamo valorizzare il nostro centro storico e tutte le sue attività. Proporremo attività per incentivare anche i giovani a partecipare. E, soprattutto, vogliamo far risaltare la bellezza del nostro territorio".

"Avremo delle attività per ogni tipo di età – spiega la direttrice artistica del Ccn, Veronica Papi–. Faremo dei laboratori ludico-creativi per bambini in piazza San Michele, ci saranno degli spettacoli teatrali in piazza San Francesco e in piazza Duomo, vedremo dei trampolieri itineranti con costumi spaventosi e per i ragazzi ci sarà il dj set. Ovviamente, non mancherà il più classico "dolcetto e scherzetto". Si potrà venire sia mascherati che non. Realizzeremo una landing page con il dettaglio delle attività disponibile tramite codice qr e consultabile gratuitamente dal proprio dispositivo sul nostro sito e una mappa interattiva su google maps per guidare al meglio gli ospiti. Ringrazio, infine, anche Coldiretti e Confesercenti per averci sostenuto. Vi aspettiamo in tanti".

Steven Santamaria