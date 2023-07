Il dramma del Giglio Stroncato da un malore Dieci persone indagate

Una giornata tranquilla. Nonostante quel dolore al braccio e al petto non lo avesse ancora abbandonato. Prima una giornata al mare, poi una visita in negozio di Giglio Porto per fare un regalo alla moglie, infine la cena al ristorante. Sembrava tutto normale e invece per Fabio Attilio Cairoli sabato sera gli eventi sono precipitati.

Una volta rientrato sullo yacht ormeggiato al Molo Rosso, intorno alle 23 ha accusato un malore che lo ha ucciso nonostante i tentativi di rianimazione a cui è stato sottoposto da parte del personale del "118" arrivato sull’imbarcazione presa a noleggio dal top manager per trascorrere qualche giorno di vacanza all’isola del Giglio. Il cuore dell’uomo ha cessato di battere stroncato probabilmente da un infarto.

Un malore sul quale la Procura grossetana adesso deve fare chiarezza e ieri sono stati notificati avvisi di garanzia ad almeno dieci fra medici, infermieri e tecnici ospedalieri, ovvero a tutti coloro che venerdì pomeriggio in Pronto soccorso hanno avuto a che fare con il 58enne milanese. È per questo che il sostituto procuratore Carmine Nuzzo, che sta coordinando le indagini dei carabinieri della Compagnia di Orbetello, venerdì conferirà l’incarico al professor Marco Di Paolo dell’Università di Pisa che nel pomeriggio poi effettuerà l’autopsia.

Si tratta comunque di un atto dovuto, quello della Procura di Grosseto, che ha iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo i dipendenti dell’Asl Toscana Sud Est. L’autopsia è un atto irripetibile, per cui tutte le persone che anche solo in teoria potrebbero avere avuto responsabilità su quanto accaduto adesso hanno la facoltà di nominare un perito di parte.

I punti da chiarire sono essenzialmente questi. Prima di tutto a quali accertamenti è stato sottoposto Cairoli, poi il motivo per il quale ha lasciato l’ospedale (perché dimesso dai medici o perché ha deciso di farlo di sua iniziativa?) e se è vero che in ogni caso lui si sia allontanato prima che arrivassero le risposte delle analisi del sangue che poi avrebbero però evidenziato la presenza di un valore anomalo che poteva far pensare ad un problema cardiaco in corso. E quindi il dolore lamentato da Cairoli non era legato al fuoco di Sant’Antonio diagnosticato ma ad altre cause. L’autopsia dovrà dare risposte importanti.