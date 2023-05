"Il discorso di Chicchi" giovedì alla Leopolda

Con i suoi 25 anni, Teresa Mattei è stata la più giovane delle ventuno donne elette il 2 giugno del 1946 nella neonata Repubblica Italiana. La più giovane delle Costituenti. Per celebrarla, giovedì alle 21.15 al Teatro Fonderia Leopolda andrà in scena lo spettacolo "Il discorso di Chicchi – Teresa Mattei alla Costituente", con Alessia Donadio, testo e regia di Monica Luccisano. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito. "In occasione del 75esimo anniversario dell’entrata in vigore della nostra Costituzione – spiega il sindaco Andrea Benini – abbiamo voluto dedicare una serata a una figura femminile incredibilmente importante, che ha dato il suo contributo alla stesura dell’Articolo 3 della Costituzione: Teresa Mattei". Ex partigiana con il nome di battaglia "Chicchi", metteva in primo piano la libertà di pensiero, la libertà morale e politica, e l’impegno civile per salvaguardare i diritti dei più deboli. Quando nel 1938 entrano in vigore le leggi razziali, Teresa Mattei, 17enne, rifiuta di partecipare alle lezioni.