Il discobolo Bartolini è campione toscano

I lanciatori grossetani ancora al top ai campionati regionali invernali: vince Bartolini, si migliora Bigazzi. A Lucca il discobolo biancorosso conquista il titolo regionale giovanile. Oltre due metri di progresso per il martellista. Trasferta di successo per i lanciatori maremmani ai Campionati toscani invernali di lanci. Sulla pedana di Lucca conquista il titolo regionale giovanile nel disco Mattia Bartolini che con la misura di 45.50 si aggiudica nettamente la vittoria, ottenuta in condizioni meteo avverse a causa della pioggia. Per il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema, campione italiano e primatista nazionale cadetti, è un altro obiettivo raggiunto in questo inizio di stagione verso la partecipazione alla rassegna tricolore di fine febbraio a Mariano Comense, dopo il gran debutto di Firenze dove ha spedito a 49 metri il disco da 1,750 chilogrammi dimostrando di aver già preso confidenza con l’attrezzo della fascia di età superiore. Arriva dal martello un risultato importante con il record personale di Lorenzo Bigazzi. Lo specialista grossetano è protagonista di una splendida gara e si migliora di oltre due metri fino a 59.61 sfiorando il muro dei sessanta. Notevole il progresso in confronto al suo primato di 57.54 realizzato nella scorsa estate, ma nella serie ci sono in tutto ben quattro lanci oltre il proprio limite. Finalmente riesce a sbloccarsi il ventunenne che indossa la maglia della Libertas Livorno, raccogliendo i frutti del lavoro portato avanti con il tecnico Francesco Angius negli allenamenti svolti al campo Zauli del capoluogo maremmano. È suo il titolo regionale under 23 con una prestazione che fa ben sperare in vista dei prossimi campionati italiani di categoria. Nel disco giovanile in azione anche Gabriele Fallani, ottavo con 18.67, e Matteo Di Vivona, nono con 17.86.