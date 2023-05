Il Disco Village apre i battenti: attesi ospiti del panorama rap e pop

Sarà un’estate da vivere con i motori accesi. La nuova stagione del Disco Village – Baluba inizia ufficialmente oggi e andrà avanti per i prossimi tre mesi con ospiti d’eccezione del panorama rap e pop italiano. "Il leitmotiv è "Summer racing" che caratterizzerà ogni show del locale – spiega il direttore artistico Rossano Laurini –. Sarà un’estate piena di sorprese: al Disco Village abbiamo sempre colto le tendenze musicali consacrate poi quest’anno sul palco più importante della musica italiana. A Sanremo, nel 2022, hanno vinto due artisti, Lazza e Mr Rain, che sono stati nostri ospiti la scorsa estate. E la stagione alle porte non sarà da meno. Vogliamo dedicare questi mesi all’allegria, alla voglia di stare insieme e di divertirsi: sarà un susseguirsi di serate esclusive, con artisti veramente unici nel loro genere". E come sempre gli ospiti del locale troveranno anche le atmosfere più ricercate ispirate ad un’isola magica del privè Baluba, con il suo sound ricercato.