"Il disagio è anche dei medici"

Il distretto sanitario grossetano non naviga in belle acque. Stiamo parlando di un’area molto vasta e dispersiva, che deve fare i conti con continui disagi. "Questo è un territorio – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – importante dove ultimamente sono stati fatti notevoli investimenti anche negli ospedali di prossimità e siamo qui per affrontare le tematiche relative ai tagli alla sanità, una sanità nazionale che offre molto meno di quanto la media europea indicherebbe. Nello specifico abbiamo anche analizzato le problematiche relative all’ospedale della Misericordia cercando delle soluzioni che possano migliorare le condizioni locali". "Siamo qui – dice Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia - per parlare di un’organizzazione sanitaria, a livello nazionale. La presenza di Gemmato è importante per affrontare tutti i problemi che la sanità ha dimostrato di avere". "Per noi questa è un’occasione importante – dice il segretario Anaao Assomed del territorio sud-est della Toscana sud est Francesco Carbone. – Il nostro obiettivo in realtà è anche quello di sensibilizzare la cittadinanza sul disagio dei medici. Un problema che riguarda non solo le condizioni economiche, ma anche le condizioni lavorative. Queste problematiche si sentono molto, soprattutto nelle periferie, dove la carenza di organici e di investimenti è importante. Quindi ottenere delle proposte da parte delle istituzioni è fondamentale".

"Noi – dice Gerardo Anastasio, segretario regionale Anaao-Assomed – abbiamo bisogno di coprire tutte le zone, con quelle che sono le esigenze assistenziali legate alle zone. Dobbiamo lavorare in termini di rete, non dobbiamo lasciare scoperta la periferia e dobbiamo anche centralizzare i casi più importanti, laddove si possono avere le migliori risposte assistenziali per i pazienti". "Penso – dice la senatrice FdI, Simona Petrucci – che questo sia il momento giusto per affrontare il problema della sanità. Abbiamo portato qui il Governo per far vedere qual è la situazione reale di Grosseto. Vogliamo risolvere i problemi senza fare troppe polemiche".

Steven Santamaria