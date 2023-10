Il difficile mestiere di segretario Pd

Mai come ora fare il segretario provinciale del Pd appare un mestiere difficile. Giacomo Termine è giovane, di forte e robusta costituzione, e soprattutto ha imparato, piuttosto in fretta, quei trucchi che ogni mestiere richiede. E di attenzioni ne servono tante nel non facile compito di riunire le tanti anime che caratterizzano il principale partito del centrosinistra. Nello specifico, dopo una gestazione non breve, Termine è riuscito a trovare l’accordo sulla composizione della sua segreteria. Ma il fatto è che la mozione Schlein e quella di Bonaccini (nel frattempo già divisa in una sotto corrente) non hanno dato ancora i nomi. Ci vuole tempo, l’importante è che la pazienza non abbia Termine.